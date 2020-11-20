"Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии

Военнослужащий Виталий Маркив, который 3,5 года находился в итальянской тюрьме и был освобожден 3 ноября по апелляции, восстановился на службе в Национальной гвардии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LB.ua.

Маркив сообщил: "Службу я уже возобновил. Официально нахожусь сейчас в отпуске. У меня 26 дней, чтобы пройти медицинский осмотр, реабилитацию. Затем планируем с женой на несколько дней поехать в отпуск где-то на территории Украины. После будет служба в Национальной гвардии Украины. Я вернусь в свой батальон (им. Кульчицкого) ".

Он отметил, что заниматься политикой вроде Надежды Савченко не собирается: "Я - лицо аполитичное. Военнослужащие должны быть вне политики. Свои политические взгляды, по моему мнению, военнослужащий должен выражать во время тайного голосования".

При этом он добавил, что уже готов ехать на передовую, но обязан пройти медосмотр и все протокольные процедуры.

"Привык по жизни заканчивать вещи. Если посвятил себя военной службе, тем более, что у меня подписан контракт на 5 лет, то вижу будущее пока в военной карьере. Не просто служить для галочки, к какому-то определенному званию ... Я этим живу. Горжусь. Для меня военная форма имеет огромное значение. Для меня честь служить Украине", - резюмировал Маркив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив. ВИДЕО

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.