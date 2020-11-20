Новости • Местные выборы-2020

Действующий мэр Сум Лысенко переизбран во втором туре

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Действующий мэр Сум Лысенко переизбран во втором туре
Действующий мэр Сум Александр Лысенко переизбран в должности. Он победил во втором туре выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сумской горсовет.

Согласно утвержденному протоколу горизбиркома, за Александра Лысенко проголосовали 26 446 избирателей, а за кандидата от "Евросолидарности" Вадима Акперова - 16 567 избирателей.

Лысенко был избран мэром Сум на внеочередных выборах в мае 2014 года, а на очередных местных выборах в октябре 2015 года был избран вновь.

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Топ комментарии

  • Elvic Vic
    Очередное уже много раз проанансированое другими партиями и их интересанами "поражение" "Батьківщини" Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі - Цензор.НЕТ 1474 ...

    Вообще-то у "Батькивщині" 2-й результат по количеству депутатов 4225 . У ЖОПы на 200 мандатов меньше , а у ПЕС - на более , чем 500 , и на 350 больше , чем у "Майбаха" .

    Но и по количеству голов пока 3-й результат , после Слуг , Майбаха .
  • Molli
    Вам разве гетьман не сказал, что ПЕС победила всех на выборах?
  • Don Bessam dc0e2bc1
    кароче патриото натуральнэ...
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