В украинском народе на генетическом уровне отличие от того, что происходит в Беларуси и России, - Порошенко

В отличие от нынешней власти, миллионы украинцев, общественные деятели, журналисты, дипломаты уважают и отмечают День Достоинства и Свободы. Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что считает День Достоинства и Свободы вторым днем ​​рождения независимой Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В украинском народе уже на генетическом уровне присутствует отличие от того, что происходит в Беларуси, от того, что происходит в России. Мы другие - потому что мы очень высокую цену заплатили за наше право быть независимыми и за наше право быть европейскими", - отметил Порошенко.

"Украинцы пять лет гордились тем, что мы движемся в Европу. Украинцы верили в то, что в конце концов мы получим полномасштабное членства в Европейском Союзе", - убежден Порошенко.

"21 числа - и я очень хорошо помню этот день - украинцы вышли не для того, чтобы менять власть. Не для того, чтобы требовать повышения уровня жизни - это неправда. Украинцы вышли, потому что они не согласны с тем, что у них забрали право двигаться в Европу, считать себя европейским народом", - отмечает пятый Президент.

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"Поддержка европейского курса за эти годы стала больше - или меньше? Больше. Что этому способствовало? Пять лет реформ. Только безвиз - вспомните, когда 11 июня 2017 г. наша команда вводила безвиз, что говорили тогда наши критики. Они говорили - он никому не нужен, безвизом могут воспользоваться только несколько тысяч человек, а остальные как сидели, так и будут сидеть по своим домам. И украинцы ярко продемонстрировали - нет ", - констатирует Порошенко.

"Я хочу очень поблагодарить украинский народ, 70% которого, несмотря на тотальную кампанию фейковых новостей, дискредитацию европейского и евроатлантического направлений, твердо убеждены, что будущее Украины - в членстве в ЕС. Что безопасность Украины - особенно после грубой агрессии России - есть только в НАТО. Это мощная прививка против 70-летнего обмана, отравления нашей нации", - отметил пятый Президент.

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