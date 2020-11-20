Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики, - министерство

Ольга Буславец, с которой решением правительства от 20 ноября сняты полномочия по временному выполнению обязанностей министра энергетики, остается на должности первого заместителя министра,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минэнерго в Фейсбуке.

В то же время в министерстве отметили, что, согласно принятому парламентом 17 ноября законопроекту №3651-д относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных организаций, предусматривается временное выполнение обязанностей министра только на протяжении 30 дней.

"Решение о назначении министра должно быть принято Верховной Радой", – подчеркнули в министерстве.

Согласно информации на сайте Рады, законопроект пока не подписан руководством парламента и главой государства.

Назначенный врио министра энергетики вместо Буславец замминистра Юрий Бойко до назначения в мае текущего года замминистра энергетики и защиты окружающей среды с октября 2014 года работал заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок", перед этим два года – руководителем ПАО "Черниговоблэнерго". Кроме того, занимал руководящие должности на протяжение нескольких лет в ЗАО "А.Е.С. Киевоблэнерго".

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства №1467-р от 20 ноября, обнародованном на Правительственном портале в пятницу вечером, обязанности министра энергетики возложены на заместителя министра Юрия Бойко.

Распоряжением № 1466-р от 20 ноября признано недействительным распоряжение №604 от 3 июня 2020 года о возложении обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец.

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