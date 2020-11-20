Кнопкодавство в Zoom: вместо "слуги народа" Иванова на комитете ВР 6 раз проголосовала неизвестная женщина, - "ЧЕСНО". ВИДЕО

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 18 ноября, которое проходило в режиме видеоконференции, вместо мажоритарщика СН Владимира Иванова 6 раз проголосовала неизвестная женщина.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ.

Заседание проходило в режиме видеоконференции на платформе Zoom.

Перед началом заседания председатель комитета Андрей Клочко ("Слуга народа") провел перекличку и насчитал, что присутствуют 22 из 27 членов комитета. Во время переклички Иванов на свою фамилию не откликнулся, его аккаунт в общей сетке окон также не появился, но Клочко сказал, что якобы видит его.

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Первые полтора часа Иванов вообще никак не проявлял присутствия на заседании комитета и пропустил 5 голосований. После этого проголосовал по одному из вопросов, но тут же вышел из комнаты с телефоном возле уха, и до конца заседания перед камерой больше не появлялся.

Вскоре перед объективом камеры Иванова появилась неизвестная женщина. После она исчезла из кадра, но проголосовала за Иванова 6 раз. Два из этих шести голосований касались президентского законопроекта о всеукраинском референдуме.

Согласно закону "О комитетах Верховной Рады Украины", голосование представителей комитета должно осуществляться "лично и открыто". А идентичное этому кнопкодавство в сессионном зале парламента вообще считается нарушением Конституции Украины, которое с недавних пор еще и подпадает под действие Уголовного кодекса.

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"Уже дошло до того, что голосует вместо депутата даже не народный депутат. Такое позорное явление в политической культуре мы наблюдали до этого на уровне областных советов или Киевсовета, когда помощники проходили в сессионный зал, чтобы нажимать кнопки вместо депутатов", - отметила координатор Движения "ЧЕСНО" Вита Думанская.