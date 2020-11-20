Кабмин не смог утвердить проект бюджета-2021 ко второму чтению, - член бюджетного комитета Железняк

Кабинет Министров Украины не утвердил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Бюджет на Кабмин так и не вынесли ... и по моей информации и не вынесут сегодня. Планировали, но не могут склеить", - написал он.

Народный депутат отметил, что Кабмин нарушил пункт 1 статьи 158 регламента Верховной Рады и не передал в парламент проект бюджета в течение 14 дней после голосования в первом чтении.

"Ну и норму о 10 днях на ознакомление депутатам никто не отменял", - добавил Железняк.

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