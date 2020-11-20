В Бердянске незаконно напечатали 90 тыс. бюллетеней ко второму туру выборов

В Бердянске Запорожской области городская территориальная избирательная комиссия незаконно заказала 90 тыс. бюллетеней для второго тура выборов мэра. Полиция арестовала бланки для голосования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 20 ноября сообщило Общественное со ссылкой на заявление представителя общественной организации "Сармат" Олега Маджарова.



По информации издания, 18 ноября члены комиссии обратились в управление Национальной полиции Бердянска с сообщением о незаконной печати бюллетеней.



Маджаров заявил, что в город Бельмак Запорожской области отправились два члена горизбиркома, включая врио главы комиссии, чтобы договориться о печати 90 тыс. бюллетеней.



Наблюдатель гражданской сети "Опора" сообщил изданию, что за печать бланков в Бельмаке комиссия не голосовала, а потому глава избиркома не могла сама договариваться о заказе бюллетеней. 19 ноября комиссия утвердила печать партии бюллетеней для выборов, которые заказали в запорожской типографии.



Правоохранители открыли уголовное дело по факту неправомерных действий главы теризбиркома по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

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