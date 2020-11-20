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Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков

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Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков
Уменьшение взяток и откатов позволит государственному бюджету экономить до 200 млрд. грн.

Об этом глава Национального агентства противодействия коррупции Алексей Новиков заявил в интервью изданию "Фокус", сообщает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы все государственные органы стали антикоррупционными, чтобы коррупция была невозможна, а бюджет страны за счёт уменьшения взяток и откатов в разных сферах сэкономил, по нашим прогнозам, около 200 млрд грн", - сказал Новиков.

Глава НАПК считает, что добиться этого можно будет, если парламент утвердит во втором чтении разработанную его ведомством Антикоррупционную программу.

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Топ комментарии

  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    А ЭТО ...
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    Вы ВЗЯТКИ в БЮДЖЭТ ЗАКЛАДЫВАТЬ ХОТЕЛИ ??,
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    А ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ с ОТКАТОВ ??,,
    Мрази народа -- что то ЗАПУТАЛИСЬ ?,,
  • Власов Сергей b3083465
    Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 872
  • время
    Дебіли при владі.
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