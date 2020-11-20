Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков
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Уменьшение взяток и откатов позволит государственному бюджету экономить до 200 млрд. грн.
Об этом глава Национального агентства противодействия коррупции Алексей Новиков заявил в интервью изданию "Фокус", сообщает Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы все государственные органы стали антикоррупционными, чтобы коррупция была невозможна, а бюджет страны за счёт уменьшения взяток и откатов в разных сферах сэкономил, по нашим прогнозам, около 200 млрд грн", - сказал Новиков.
Глава НАПК считает, что добиться этого можно будет, если парламент утвердит во втором чтении разработанную его ведомством Антикоррупционную программу.
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