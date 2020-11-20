Евросоюз предостерег Минобразования от изменений, которые угрожают проведенной ранее реформе на деньги ЕС

Представительство Украины при ЕС получило сигнал об изменениях в структуре Министерства образования и науки Украины, которые угрожают проведенным ранее реформам. Об этом стало известно из письма, которое представительство направило 17 ноября на имя вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Как передает Цензор.НЕТ, письмо опубликовала в Фейсбуке бывший государственный эксперт директората высшего образования в МОН Елена Панич.



Речь идет о сокращении должностей госэкспертов, которые появились в структуре министерства в 2016 году. Тогда в МОН были созданы директораты, это было частью реформы госслужбы, отметила эксперт.



"Идея заключалась в том, что корпус государственных служащих должен быть обновлен за счет прихода высококвалифицированных специалистов, в частности, из бизнеса. Мотивировать их предлагалось довольно высокими зарплатами, которые финансировались преимущественно из средств Евросоюза", – написала Панич.



По ее словам, набор на должности специалистов по вопросам реформ проходил по жесткой конкурсной процедуре, которая включала семь этапов. В конкурсе на каждую должность участвовало от 40 до 60 человек.



"Сегодня в Министерстве образования и науки существует шесть директоратов, в которых работают 93 государственных эксперта вместе с руководителями экспертных групп и генеральными директорами. Это высокопрофессиональные и мотивированные люди из разных городов Украины. Они принесли с собой иную профессиональную этику и во многом изменили лицо министерства. Конечно, они всегда были нацелены на проевропейские реформы", – сказано в посте.

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