Евросоюз предостерег Минобразования от изменений, которые угрожают проведенной ранее реформе на деньги ЕС
Как передает Цензор.НЕТ, письмо опубликовала в Фейсбуке бывший государственный эксперт директората высшего образования в МОН Елена Панич.
Речь идет о сокращении должностей госэкспертов, которые появились в структуре министерства в 2016 году. Тогда в МОН были созданы директораты, это было частью реформы госслужбы, отметила эксперт.
"Идея заключалась в том, что корпус государственных служащих должен быть обновлен за счет прихода высококвалифицированных специалистов, в частности, из бизнеса. Мотивировать их предлагалось довольно высокими зарплатами, которые финансировались преимущественно из средств Евросоюза", – написала Панич.
По ее словам, набор на должности специалистов по вопросам реформ проходил по жесткой конкурсной процедуре, которая включала семь этапов. В конкурсе на каждую должность участвовало от 40 до 60 человек.
"Сегодня в Министерстве образования и науки существует шесть директоратов, в которых работают 93 государственных эксперта вместе с руководителями экспертных групп и генеральными директорами. Это высокопрофессиональные и мотивированные люди из разных городов Украины. Они принесли с собой иную профессиональную этику и во многом изменили лицо министерства. Конечно, они всегда были нацелены на проевропейские реформы", – сказано в посте.