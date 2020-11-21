Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ

Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП, со ссылкой на свой источник в окружения Ермака и член команды президента

Соответствующую информацию изданию подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второй из команды президента Владимира Зеленского.

Милованов работал в правительстве во времена премьерства Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку.

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