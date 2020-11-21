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Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ

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Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ
Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП, со ссылкой на свой источник в окружения Ермака и член команды президента

Соответствующую информацию изданию подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второй из команды президента Владимира Зеленского.

Милованов работал в правительстве во времена премьерства Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    БЛД, ну сколько можно? Поклонники Зе, ну вы когда-то поясните, какие легальные Конституционные полномочия есть у вот этого Ермака? Ну сколько еще вы будете обссыкать свои портки с онучами от имени Ермак?
  • Aleks_15
    Советники по должности могут быть только в президента, но чтоб советник был у секретаря президента это вообще не в какие ворота, маразм крепчает. Спрашивается кто руководит Украиной, Зеленский или его секретарь Ермак, который набирает штат советников
  • Sophia-Maria Duglass
    Было такое выражение « два дебила - это сила» 😀😀😀
    Доведут до ручки страну эти секретарши
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