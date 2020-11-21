Тихановская предложила признать белорусских силовиков террористами

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Она также призвала ввести против силовиков санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, сообщается в Telegram-канале Тихановской.

В сообщении отмечается: "В рамках рабочего визита в Нидерланды Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Стефаном Блоком. Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и запуск процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Блок выразил готовность помочь в этом направлении.



Светлана Тихановская отметила: "Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа".

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