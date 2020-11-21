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Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп

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Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Pfizer, по его мнению, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его, в частности, потому что он добился снижения цен на лекарства для американцев. Он предположил, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов. Президент США подчеркнул, что именно благодаря усилиям его администрации и федеральному финансированию американским компаниям удалось очень быстро продвинуться в создании вакцины от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру

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Топ комментарии

  • Miko R 798886a8
    То, что ты написал - это цитата з Росбалт, отражающая влажные, но несбыточные мечты рашистов.
    Кстати, вчера: сокращены зарплаты в Роскосмосе, на 20%. Сегодня: ликвидированы Роспечать и Россвязь. Полностью.
    Чуть раньше: объявили о сокращении расходной части бюджета. В том числе: сокращена Госпрограмма вооружений. Официально "на 5%". Эксперты говорят о 20%, так как расходы хотят сократить на 3 триллиона рублей! И это только в 2021 году! А сокращение объявлено на 2021-2023 годы.
    А ещё Китай сократил поставки российской нефти, увеличив поставки саудовской.
    С чем вас и поздравляем, товарищ совкопляс.
  • Киянин 8a718f84
    это влажные мечты кацапов, не стоит повторять эти глупости
  • Maxim Ak-Murza
    русский, прими таблетку. И оставь копипаст с срусь.сру для пьянок по вечерам. Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 455
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