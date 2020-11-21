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Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь

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Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку от Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в фейсбуке в субботу утром.

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С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь 01

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    мне одному кажется, что со сводки необходимо убрать "нарушали перемирие 7 раз"...
    перемирие нарушается один раз... и до подписания следующего перемирия (а не каждый день по 7 раз)
    реалистичнее - открывали огонь, нарушая все договоренности о перемирии...
    (шоб их скотам винторогим свиносабакам... пусто было!!!)
  • Van-Basten Van-Basten
    Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 7665
  • Порохобандерівець
    Мір все ближче й ближче...
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