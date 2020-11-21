Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк отмечает, что на фоне отсутствия нового транша от МВФ в Украине уже наблюдается проявление тотального дефицита бюджета.

Об этом он пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам нардепа, у власти есть два сценария выхода из сложившейся ситуации: "Что сломали - отремонтировать (хотя бы частично), чертей дальше не назначать, деньги опять не профукать на всякий популизм, и еще что-то не сломать. Миссия тяжелая, но осуществимая. Если успеем к середине декабря на последнее заседание МВФ перед Рождеством все выполнить и снова где-то не накосячить".

Железняк также перечисляет то, что нужно будет сделать: "1) Принять Бюджет в рамках адекватного дефицита (слышал о цифрах от 5,3 до 5,7%); 2) Сделать технические изменения в законодательство о НАБУ и обеспечить независимость САП; 3) Обеспечить независимость Нацбанка; 4) Показать прогресс в возвращении электронных деклараций".

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"Альтернативный сценарий: тотальное недофинансирование всех расходов и большой "кассовый разрыв" в бюджете. В целом, мы первые его проявления уже наблюдаем", - отмечает Железняк.

В качестве подтверждения он приводит данные сайта Казначейства.

"Пока мы проверили только имеющуюся информацию на сайте Казначейства. И там тоже чудеса: "Имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства" (простым языком - платежки, которые надо оплатить, но не оплатили) резко возросли. Свыше 7 млрд гривен. А это рекорд этого года. И это 15 ноября. Судя по количеству жалоб (на не проведенные Казначейством платежи. - Ред.), сейчас уже цифра больше", - отмечает Железняк



