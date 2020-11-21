Новости

Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время

3 39145
Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время
Экс-министр экономики и почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке в субботу, комментируя информацию о его возможном назначении.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - отметил он.

Он добавил, что перед страной стоят вызовы: COVID-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями.

"Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины", - подчеркнул экс-министр.

Он также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни… Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", - написал Милованов.

Читайте также: Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ

Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    офигеть!.. цит: "Работаю советником у Ермака", звучит сейчас с каким-то сакральным оттенком высшей власти..
    а ведь Ермак до 2019 года был занюханным клоуном в потёртом костюме и носками с дырами..
  • 5 копійок
    Які обов"язки у совєтніка завхоза канцелярії.
  • Nataliia Radchenko
    Віталій Портніков. ДЛЯ МІЛОВАНОВА
    Решение назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову новым украинским послом в Соединённых Штатах, вне всякого сомнения, далеко от соображений политической целесообразности и дипломатической логики
    Это никакая не ротация, чтобы об этом не рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ротаций не бывает через несколько месяцев после назначения нового посла в Соединённых Штатах. На самом деле, такая ротация должна была бы произойти после смены власти в Белом доме. Но тогда, если руководствоваться соображениями политической целесообразности и дипломатической логики, Владимир Ельченко вообще не должен был бы становиться послом в Соединенных Штатах. А на этой должности должен был бы до президентских выборов в США оставаться работавший с администрации Дональда Трампа Валерий Чалый. И уже после того как стало бы ясно, что в Соединенных Штатах новый президент, можно было бы задуматься о кандидате, который сможет установить диалог с его администрацией.
    Но у Зеленского с его представлениями о личной преданности - вернее, о личной непреданности - совершенно другая логика. Если Валерий Чалый был назначен Петром Порошенко, то его нужно незамедлительно изгнать, не задумываясь о последствиях. А так как своего кандидата на должность посла в в США у Зеленского не было, то пришлось в спешном порядке переводить на должность посла постоянного представителя Украины при ООН. А теперь, спустя несколько месяцев, отправлять его в отставку вовсе не потому, что пришло время ротации. И не потому, что появилась идея о необходимости назначения в Вашингтон дипломата, который сможет установить контакт с новой администрацией - потому что в этом случае можно было бы хотя бы дождаться инаугурации Джозефа Байдена. Просто из уважения к новому президенту и новому государственному секретарю. Хотя о чем это я? Слово «уважение» явно не то слово, о существовании которого подозревают президент Украины и те, кто подсказывает ему кадровые решения.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости