Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время

Экс-министр экономики и почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке в субботу, комментируя информацию о его возможном назначении.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - отметил он.

Он добавил, что перед страной стоят вызовы: COVID-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями.

"Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины", - подчеркнул экс-министр.

Он также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни… Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", - написал Милованов.

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