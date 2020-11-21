Активисты анонсировали автомарш к Зеленскому в Феофанию с шинами и асфальтом: "В 7-ю годовщину Майдана нам не до праздничного вече"
Об этом говорится на странице мероприятия в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Призываем всех 21 ноября в 14:00 собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики... Просьба приезжать на акцию на авто, брать людей, которые не имеют своих транспортных средств, брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ", - говорится в анонсе.
Участники акции выдвигают ряд требований, включая ликвидацию Окружного админсуда Киева, возвращение полномочий НАПК, реформирование СБУ и отзыв законопроекта о референдуме.
К пробегу также присоединятся активисты Free Riff, которые выступают за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, обвиняемых в убийстве Павла Шеремета.