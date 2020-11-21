Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В День достоинства и свободы в Киеве состоялся молебен и возложение цветов у экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни.