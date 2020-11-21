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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В День достоинства и свободы в Киеве состоялся молебен и возложение цветов у экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участие в молебне приняли горожане и гости города, которые также возложили цветы у памятника Героям Небесной Сотни.

Акцию организовали общественная организация "Семьи небесной сотни", Инициативная группа пострадавших на Майдане, Национальный музей Революции Достоинства.

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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 04
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 05
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 06
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 07
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 08
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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 10
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 11

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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 13
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 14
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 15
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 16
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 17
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 18
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 19
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 20
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 21

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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 23
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Фото/видео - Олег Богачук

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