Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В День достоинства и свободы в Киеве состоялся молебен и возложение цветов у экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участие в молебне приняли горожане и гости города, которые также возложили цветы у памятника Героям Небесной Сотни.
Акцию организовали общественная организация "Семьи небесной сотни", Инициативная группа пострадавших на Майдане, Национальный музей Революции Достоинства.
Фото/видео - Олег Богачук