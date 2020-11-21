"ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине
Об этом говорится на сайте "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.
Наряду с этим совет Львовской областной организации "ЕС" обратился к Солонковской ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвал Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.
Напоминаем, местные депутаты от "ЕС" Пущак и Жидачек пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под подъезд многоэтажки в Путостомытах на Львовщине.