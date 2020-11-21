В ВСУ за сутки зарегистрированы 264 новых случая COVID-19, всего болеет 2 757 человек, - Минобороны

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 264 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 264 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек", - говорится в сообщении. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 223 человека.

По состоянию на 10:00 21 ноября в ВСУ COVID-19 болеет 2 757 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 6 096 человек, летальных случаев - 25.

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На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 393 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 68 человек.