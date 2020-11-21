Министр образования Эстонии подала в отставку из-за скандала со служебной машиной: Возила детей в школу и на кружки

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд освободила в субботу от занимаемой должности воспитывающую шестерых несовершеннолетних детей министра образования и науки Майлис Репс за использование служебной машины в личных целях.

Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы главы государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я подписала сегодня решение, которым освобождаю по предложению премьер-министра от занимаемой должности министра образования и науки", - говорится в тексте.

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Репс подала в пятницу заявление об отставке в связи с давлением со стороны СМИ, выяснивших, что она развозила детей на служебной машине в школу и кружки.

"Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения", - написала Репс в социальных сетях.

Она отметила, что хочет обеспечить своим детям спокойную среду, в которой они могли бы расти и воспитываться, а также заявила о готовности "взять на себя ответственность за свои ошибки в том, что я совместила свою рабочую и семейную жизнь".

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Премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) выразил сожаление, что правительство покинет "по-настоящему компетентный, до мелочей знающий подведомственную ему сферу, невероятно трудоспособный и преданный своему делу министр".

Он подчеркнул, что Репс четыре раза занимала пост министра образования и науки в Эстонии, была неоднократно членом парламента и является членом правления ведущей правящий партии Центра.

При этом он сказал, что понимает и принимает решение Репс.