Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW

Президент Владимир Зеленский пригласил молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодом поколении свободы, рожденном в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это и есть Украина, в которую я верю. А давайте посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!" - сказал Зеленский

В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украине", - добавил Зеленский.

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Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с Президентом в день 30-й годовщины независимости Украины.