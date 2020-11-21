Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодом поколении свободы, рожденном в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это и есть Украина, в которую я верю. А давайте посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!" - сказал Зеленский
В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.
"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украине", - добавил Зеленский.
Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с Президентом в день 30-й годовщины независимости Украины.