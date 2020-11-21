Путин продлил на год ответные санкции против Запада и Украины

Президент РФ Владимир Путин продлил на 2021 действие российского продовольственного эмбарго на поставку продукции из стран, которые ввели или поддержали санкции против России.

Это следует из указа "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Читайте также: Украина и еще шесть стран-партнеров ЕС ввели санкции против Беларуси

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 против стран, которые объявили или поддержали санкции против РФ. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 в список были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год, но затем неоднократно продолжался. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.