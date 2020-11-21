Путин продлил на год ответные санкции против Запада и Украины
Это следует из указа "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, передает Цензор.НЕТ.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 против стран, которые объявили или поддержали санкции против РФ. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 в список были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.
Сначала запрет был введен на один год, но затем неоднократно продолжался. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.