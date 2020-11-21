Житель Житомира избил врача, которая отказала ему в подписании декларации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
"Инцидент произошел 19 ноября в центре первичной медицинской помощи. Местный житель, 1970 года рождения, находясь в кабинете семейного врача и получив отказ в подписании с ним декларации, устроил словесный конфликт и хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, причинив им телесные повреждения. После этого инцидента врачу понадобилась медицинская помощь, в связи с чем ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города", - рассказали в прокуратуре.
Заместитель городского головы Житомира Мария Мисюрова в комментарии УНИАН сообщила, что у семейного врача диагностировали сотрясение мозга и ушибы.
"Действительно, пациент, у которого не было декларации с семейным врачом, после безосновательных обвинений в отношении лечения напал на медика и устроил драку. У семейного врача диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, степень тяжести телесных повреждений определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время 35-летняя женщина находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений города", - отметила Мисюрова.