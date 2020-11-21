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Житель Житомира избил врача, которая отказала ему в подписании декларации

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Житель Житомира избил врача, которая отказала ему в подписании декларации
В одной из амбулаторий Житомира мужчина напал на семейного врача, получив отказ в подписании с ним декларации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

"Инцидент произошел 19 ноября в центре первичной медицинской помощи. Местный житель, 1970 года рождения, находясь в кабинете семейного врача и получив отказ в подписании с ним декларации, устроил словесный конфликт и хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, причинив им телесные повреждения. После этого инцидента врачу понадобилась медицинская помощь, в связи с чем ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города", - рассказали в прокуратуре.

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Заместитель городского головы Житомира Мария Мисюрова в комментарии УНИАН сообщила, что у семейного врача диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

"Действительно, пациент, у которого не было декларации с семейным врачом, после безосновательных обвинений в отношении лечения напал на медика и устроил драку. У семейного врача диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, степень тяжести телесных повреждений определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время 35-летняя женщина находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений города", - отметила Мисюрова.

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Топ комментарии

  • Третий армагедец
    Сотрясение....да у меня каждый визит в больницу потрясение и потеря веры в человечность.
  • Propan
    Семейные врачи получают сейчас высокую зп по украинским меркам, при этом пока не вижу хоть каких то изменений в сервисе. А тут человеку 50 лет он привык, что в больнице оказывают помощь, а его посылают, вот ему крышу и сорвало. Нормальный врач, понимая это, не довел бы ситуацию до такого скандала. Чувака заслужено осудят и посадят, но вина врачихи этой есть просматривается однозначно. Не можешь или не хочешь оказать мед.помощь, сделай так чтобы человек понял как ему ее можно получить, а иначе можно и самой получить. Интересная новость на самом деле - тысячи медиков по Украине поймут, что в эпоху ковида надо вежливей общаться с людьми, а это позитив. .
  • Baden
    Это было вежливое напоминание о клятве Гиппократа
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