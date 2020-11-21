Коломойский блокирует работу "зеленых" инвесторов в Украине, - Гончаренко

Олигарх Игорь Коломойский не дает иностранным инвесторам в "зеленую" энергетику работать в Украине.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Иностранным инвесторам не дают работать в Украине местные бандиты. Это я об олигархе Игоре Коломойском, который фактически вручную отрезал провода солнечной электростанции, построенной на средства канадцев", - сообщил Гончаренко.

По его словам, в марте этого года Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит Игорю Коломойскому, отключил от сети расположенную рядом небольшую солнечную станцию ​​компании TIU Canada без законных на то оснований.

"Плевать олигарху на законы, где четко указан запрет отключать "зеленые" электростанции от сети без согласия собственника", - отметил Гончаренко.

Как сообщил депутат, сейчас канадцы пытаются в судебном порядке защитить свои интересы и получить возмещение за нанесенный ущерб. И заверил, что депутаты парламентского межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", в которое он входит, предоставят инвесторам поддержку в борьбе с олигархом.

"Ведь именно для защиты иностранных инвестиций от отечественных бандитов и рейдеров, а также для успешного развития "зеленой" энергетики в Украине, мы и объединились с депутатами. Поэтому каждый инвестор этого сектора энергетики может рассчитывать на максимальную поддержку с нашей стороны", - сказал Гончаренко.

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Как сообщалось, в июле профильные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы "Гарпок" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% произведенной "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы ранее раскритиковали Украину за финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.