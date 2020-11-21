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Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль

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Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль
Карантин выходного дня является разумной альтернативой локдауну и будет действовать в Украине в эти и следующие выходные.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому, эти и следующие выходные будет действовать карантин "выходного дня". После этого мы можем оценить его результат", - написал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, результатом карантина выходного дня должен стать "выход на плато по количеству заболевших".

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    За один этот термин Шмыргаля надо гнать с поста премьера. У тупого ублюдка нет ничего своего, даже слов. И термин "плато" он просто взял (украл) из кремлевских СМИ. Любой образованный человек сказал бы про стабилизацию обстановки, а не рассказывал про ландшафты местности Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5333
  • Шрек Баблокат
    Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8037
  • Игнатьев Фион
    Вихід на плаху буде.
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