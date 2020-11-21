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Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль

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Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль
План введения более жесткого карантина в Украине для противодействия пандемии COVID-19 разрабатывается, однако он будет введен только в том случае, если не сработает карантин "выходного дня".

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, НО - это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса.

Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Ограничения для каких мест скопления людей лучше применить. Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержан всеми план", - написал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами

Премьер подчеркнул, что точной даты введения в Украине более жесткого карантина сейчас нет.

Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль 01

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Топ комментарии

  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Всё очень просто, жёсткий карантин будет тогда когда народ подыматься клоуна скидать! Вот и весь план Б.
  • Alex Newman
    Цікаво, як там долларовий мільйонер, топ-менеджер Ахметівського ДТЕКа Шмигаль? мабуть теж затягнув паски, не доїдає, не може дітям зимовий одяг купити і оплатити рахунки?
  • neverlok lok
    Шмыгаль вообще в курсе что в районах происходит ?Решить проблему тупо закрыть все это неандертальский выход из решения проблемы ...А в то время чиновники под шумок воруют бабло схемы откаты прокладки а нам про жёсткий карантин рассказывает . Ну -ну
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