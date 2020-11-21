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Представители бизнеса назвали главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030

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Представители бизнеса назвали главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030
Представители бизнеса определили свои главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030, работа над разработкой которой сегодня продолжается.

"Национальная экономическая стратегия - это способ создать благоприятный бизнес-климат в стране. С начала года у представителей бизнеса состоялось несколько встреч, результатом которых стали проект "Национальной экономической стратегии" и "Экономический аудит Украины". Бизнес имеет надежду, что этот документ будет финализирован и одобрен правительством как базовая экономическая стратегия Украины до 2030 года", - отметил владелец "Укр-Китай Коммуникейшн" Вячеслав Лысенко.

В свою очередь основатель одного из крупнейших ІТ-операторов Украины Intecracy group Юрий Сивицкий отметил, что в Национальной экономической стратегии нужно сделать акцент на развитии частно-публичного партнерства и программно-проектного подхода, а после принятия документа ввести эффективный контроль над реализацией документа.

"Несомненный позитив появления этой стратегии - она ​​объединила ведущие бизнес-ассоциации, которые поверили в модель, предложенную инициативной группой. И важный момент, что мы можем написать идеальную стратегию, но если некому будет отслеживать ее выполнение - это нивелирует всю идею. Поэтому после внедрения этой дорожной карты есть смысл проводить постоянные сессии стратегирования, "сверять часы" - движемся ли мы в том направлении, которое заложили в начале", - считает Сивицкий.

Важность существования такой стратегии подчеркнул и председатель ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" Григол Катамадзе. По его словам представители Ассоциации в течение последних 3 месяцев участвуют в процессах подготовки стратегии Украины.

"Например, в рабочей группе "Верховенство права" предоставили предложения по имплементации законодательства по созданию БЭБ, и почти все они были отражены в документе. Сегодня, в период карантина, очень нужна именно пошаговая инструкция: что должно сделать правительство, чтобы экономика страны не скатилась назад так, что восстанавливать ее придется в течение многих лет, чтобы не потерять тот потенциал материальных и трудовых ресурсов, которые есть у страны на данный момент", - говорит Катамадзе.

Напомним, презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года состоялась 6 ноября. Как отметил Денис Шмыгаль, аудит и экономические векторы станут основой для разработки "Национальной экономической стратегии 2030", которая будет представлена ​​позже. Задача правительства представить аудит и векторы экономического развития, которые поставил президент Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Этой стратегией подтереться можно. Инвестиционные няни уже были.

    То, что какие-то "представители бизнеса" чего-то ожидают от воздушных замков говорит только про серьезность этих представителей или личные связи с нынешней ЗЕкомандой.
  • jklpqrs
    Бизнесмены недоделанные, вы переживите(впрочем это и к нам относится) 20, а затем и 21. Гнусавый не просто так затягивает с бюджетом, потому как не знает, на что страна будет жить. Заодно готовит поле для выборов Рады. А это риск и большой. Потому не забудьте про стратегию "нужно вовремя смыться". Это важно, особенно если есть какие-то ресурсы. Потому как они могут быть уже и не вашими, бизнесмены мля...
  • Олександр Дніпро
    Представители бизнеса назвали главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030 - Цензор.НЕТ 1917
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