Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина"
Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По сообщению офиса Пашиняна, во время встречи председатель армянского правительства заявил, что армяне "всегда чувствовали поддержку России" во время войны, в том числе личную "поддержку" президента России Владимира Путина и российского правительства.
Шойгу сказал Пашиняну, что российские миротворцы, размещенные для наблюдения за перемирием, "охватили почти всю территорию" сепаратистского региона Азербайджана Нагорного Карабаха с момента подписания перемирия 10 ноября. По его словам, российские военные следят за дорогой к Степанакерту - главному городу Нагорного Карабаха, известного на азербайджанском языке как Ханкенди.
Отмечается, что визит российской делегации состоялся на следующий день после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска взяли под контроль азербайджанский район Агдам на северо-востоке Нагорного Карабаха по условиям перемирия.
Агдам - один из семи азербайджанских районов Нагорного Карабаха, который был захвачен этническими армянскими сепаратистами, в ходе бойовикх действий против азербайджанских сил в начале 1990-х.