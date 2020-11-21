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Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина"

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Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 21 ноября встретились в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить имплементацию перемирия в войне за Нагорный Карабах, заключенного между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По сообщению офиса Пашиняна, во время встречи председатель армянского правительства заявил, что армяне "всегда чувствовали поддержку России" во время войны, в том числе личную "поддержку" президента России Владимира Путина и российского правительства.

Шойгу сказал Пашиняну, что российские миротворцы, размещенные для наблюдения за перемирием, "охватили почти всю территорию" сепаратистского региона Азербайджана Нагорного Карабаха с момента подписания перемирия 10 ноября. По его словам, российские военные следят за дорогой к Степанакерту - главному городу Нагорного Карабаха, известного на азербайджанском языке как Ханкенди.

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Отмечается, что визит российской делегации состоялся на следующий день после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска взяли под контроль азербайджанский район Агдам на северо-востоке Нагорного Карабаха по условиям перемирия.

Агдам - один из семи азербайджанских районов Нагорного Карабаха, который был захвачен этническими армянскими сепаратистами, в ходе бойовикх действий против азербайджанских сил в начале 1990-х.

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Топ комментарии

  • Иван Кутепов
    Ну що, Пашинян, допомогли тобі твої кацапи скрєпниє? Про новину можно було просто написати :-"Пашинян прийняв".
  • Шрек Баблокат
    что характерно, но на языке дипломатического протокола, отсутствие флага страны, с которой ведутся переговоры, грубое унижение статуса делегации и страны, т.е. Рашки..
    а в армянском МИДе сказали, что флага Рашки просто не нашли.. Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина" - Цензор.НЕТ 8283
    Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина" - Цензор.НЕТ 5105
  • Старый зольдат
    Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 2141
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