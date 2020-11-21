Политики не выполняют обещаний и это приводит к новым революциям, - Зеленский. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент заявил, что достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти. Каждый гражданин нашего государства знает - изменения действительно возможны. "Фраза "от меня ничего не зависит" - это на сегодня миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа - она решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти ", - сказал он.
По мнению Зеленского, нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибок?
"По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом - против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, еще не означает действительно наступления изменений ", - отметил президент.
Зеленский считает, что этим в основном пользуются политики. И это приводит к новым революциям.
"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, было выполнено - не случилось бы революция в 2013. Понятно также, что в 2019 наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недоволен качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция", - сказал он.
Президент подчеркнул, что действующая власть сегодня стремится и обязательно введет инструменты народовластия. Это - один из путей, когда воля народа может получать форму реальных, легитимных решений. Когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах.
В завершение встречи Президент Украины заверил, что нынешняя власть обязательно построит мемориальный комплекс, посвященный Революции Достоинства, и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего диалога власти и общественности. "Мы - одна страна, и давайте строить ее вместе", - подытожил Зеленский.
Во встрече приняли участие:
- Антон Дробович, председатель Украинского института национальной памяти;
- Александр Доний, журналист, политик, общественный и культурный деятель;
- Мирон Гордейчук, активный участник евромайдан;
- Игорь Гордейчук, Герой Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна;
- Евгений Дикий, ученый, публицист, участник Майдана и войны на востоке Украины;
- Виталий Кузьменко, участник евромайдана, который больше всего пострадал во время разгона студентов 30 ноября 2013, ветеран АТО;
- Евгений Нищук, народный артист Украины, "голос Майдана" двух революций;
- Николай Жулинский, литературовед, политик, директор Института литературы имени Т. Шевченко НАН Украины;
- Евгений Быстрицкий, ученый-философ;
- Олесь Шевченко, участник национально-освободительного движения, соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины;
- Владимир Филенко, политик, бывший народный депутат Украины;
- Елена Фроляк, украинская журналистка, телеведущая, заслуженный журналист Украины;
- Игорь Козловский, ученый, религиовед, писатель, общественный деятель, бывший политзаключенный;
- Наталья Бойко, жена погибшего Героя Небесной Сотни;
- Олеся Жуковская, активная участница Революции Достоинства, волонтер-медик;
- Николай Кузнецов, активный участник революции Достоинства, ученый, член-корреспондент НАН Украины;
- Игорь Кузнецов, активный участник революции Достоинства, старший преподаватель НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Игорь Пошивайло, активный участник революции Достоинства, директор Музея Революции Достоинства.