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В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Активисты общественной организации "Рух опору капітуляції" провели акцию в Феофании, где в настоящее время проходит лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 01

По мнению организаторов акции, действующая власть разворачивает Украину в сторону Москвы и лишает европейского будущего.

Участники акции выдвинули ряд требований, включая ликвидацию Окружного админсуда Киева, возвращение полномочий НАПК, реформирование СБУ и отзыв законопроекта о референдуме, а также выступают за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, несправелдиво обвиняемых в убийстве Шеремета.

В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 02

В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 03
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 04
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 05
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 06

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В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 07
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 08
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 09
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 10
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 11

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В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 12
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 13
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 14
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 15
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 16
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 17
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 18
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 19
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 20

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В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 21
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 22
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 23
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 24
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 25

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    напомните, как там было написано?
    "каждому свое", кажется:
    Януковичу брусчатка,

    Зеленскому асфальт..... В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом - Цензор.НЕТ 6917
  • Scorpman Y
    там зеленой шмаркли нет)
    прячется и ссытся оно на вилле, которую обещал "передать детям"
  • Стрелок
    пока потерпевший хрипит на камеру как бывшие политики ему мешают...

    Петро Порошенко візьме участь у безпековому форумі в Галіфаксі
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