В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты общественной организации "Рух опору капітуляції" провели акцию в Феофании, где в настоящее время проходит лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский.