В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
37 071356
Активисты общественной организации "Рух опору капітуляції" провели акцию в Феофании, где в настоящее время проходит лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению организаторов акции, действующая власть разворачивает Украину в сторону Москвы и лишает европейского будущего.
Участники акции выдвинули ряд требований, включая ликвидацию Окружного админсуда Киева, возвращение полномочий НАПК, реформирование СБУ и отзыв законопроекта о референдуме, а также выступают за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, несправелдиво обвиняемых в убийстве Шеремета.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ