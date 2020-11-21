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Чернобыльскую зону в прошлом году посетили 124 тысячи туристов, - Госагентство развития туризма

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Чернобыльскую зону в прошлом году посетили 124 тысячи туристов, - Госагентство развития туризма
Чернобыльская зона отчуждения давно стала туристическим магнитом, особенно для иностранцев, которые приезжают специально сюда.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства развития туризма, передает Цензор.НЕТ.

Например, за 2019 год больше всего туристов прибыло из Великобритании - 18 тысяч, по 10 тысяч из Польши и Германии, а также 6,5 тысяч из США.

"Конечно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, из-за закрытых границ и ограничений туристическая отрасль страдает больше всего. По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, такой успешный 2019 год, когда зону отчуждения посетило 124 тысячи туристов, сменился 2020 годом, когда по статистике десяти месяцев - только в 31 720 посетителей. Для сравнения: октябрь 2019 года - 17038 туристов и октябрь 2020-го - 7202. Позитивом можно считать лишь то, что осенью этого года впервые среди туристов в зоне отчуждения было 90% украинцев", - говорится в сообщении.

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Чернобыльскую зону в прошлом году посетили 124 тысячи туристов, - Госагентство развития туризма 01

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Топ комментарии

  • Антип61
    И это не считая той кучи китайцев, что один китайский аферист возил в Челябинск под видом экскурсий в Чернобыль. Там такой же неиллюзорный писец кацапы устроили и без аварии на АЭС.
  • Phoenix. UA
    "панутым нет покоя..
  • Sergii Ustim
    От спасибо...
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