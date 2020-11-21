Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украине надо продолжать борьбу с коррупцией, – Квин
Об этом говорится в обращении временной поверенной в делах США Кристины Квин, информирует Цензор.НЕТ.
Квин подчеркнула, что начатые в Украине реформы были бы невозможны без Евромайдана, однако Украине предстоит ещё многое сделать.
"Главным среди таких усилий является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными влиятельными кругами, подкупающими судей, народных депутатов и угрожающими журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц, которые заботятся только о собственных интересах, не потребуют соблюдения тех же правил, что и от обычных граждан, мечты Евромайдана не осуществятся", - отметила американский дипломат.
"Украина также должна быть свободна от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывод российских сил с востока Украины", - добавила она.
Квин заверила, что США поддерживают связанные с Евромайданом надежды украинского народа на продолжение евроатлантической интеграции страны, полный суверенитет и территориальную целостность.
Ми підтримуємо народ України та пов’язані з Євромайданом надії на успішну економіку, на уряд, який працює на благо українців, поважає їхні права й однаково ставиться до всіх громадян відповідно до закону. До вашої уваги повідомлення Тимчасової повіреної у справах Крістіни Квін. pic.twitter.com/lKSHNBNZrv— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 21, 2020