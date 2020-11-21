Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворцев, - Арестович

Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворческого контингента. Украинская сторона нашла способ фактически это обеспечить.

Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Арестовича, делегация в кулуарных разговорах между собой рассматривает все варианты возвращения Донбасса, но о "плане Б" он может говорить неофициально.

"Неофициально говорю о "плане Б", как частное лицо. Он дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там "миротворцы". От плана Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - отметил Арестович.

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Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "план Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.