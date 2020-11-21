Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности

"При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали еще год назад - распад государственности".

Так в июле этого года писал нынешний спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

На это обратил внимание в Facebook журналист и блогер Юрий Романенко.

"Как устроиться на работу к Зеленскому. Мочишь его, не щадя живота своего. Потом получаешь позицию министра, премьера или советника главы ТКГ. Чем сильнее мочишь, тем выше вероятность кадрового взлета. Наш президент не боится критики и готов прощать даже самые бестактные высказывания ради блага Украины", - написал он.

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Отметим, что Романенко привел только часть оригинального текста. Он датирован 2 июля 2020 года и по-прежнему доступен, например, в Telegram Арестовича.

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Напомним, 28 октября стало известно, что блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.