Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности
Так в июле этого года писал нынешний спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
На это обратил внимание в Facebook журналист и блогер Юрий Романенко.
"Как устроиться на работу к Зеленскому. Мочишь его, не щадя живота своего. Потом получаешь позицию министра, премьера или советника главы ТКГ. Чем сильнее мочишь, тем выше вероятность кадрового взлета. Наш президент не боится критики и готов прощать даже самые бестактные высказывания ради блага Украины", - написал он.
Отметим, что Романенко привел только часть оригинального текста. Он датирован 2 июля 2020 года и по-прежнему доступен, например, в Telegram Арестовича.
Напомним, 28 октября стало известно, что блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.