Новости

Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности

40 262287
Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности
"При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали еще год назад - распад государственности".

Так в июле этого года писал нынешний спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

На это обратил внимание в Facebook журналист и блогер Юрий Романенко.

"Как устроиться на работу к Зеленскому. Мочишь его, не щадя живота своего. Потом получаешь позицию министра, премьера или советника главы ТКГ. Чем сильнее мочишь, тем выше вероятность кадрового взлета. Наш президент не боится критики и готов прощать даже самые бестактные высказывания ради блага Украины", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворцев, - Арестович

Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности 01

Отметим, что Романенко привел только часть оригинального текста. Он датирован 2 июля 2020 года и по-прежнему доступен, например, в Telegram Арестовича.

Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 28 октября стало известно, что блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    відбувався, поки Арестовичу не відкрили кормушку
    тепер всьо зашибісь
  • Кіт Яша
    Нічого дивного, він звичайна консерва, не перший і не останній. Згадайте Гадю Савченко
  • IN UA 7395a7cc
    Для кремлевской консервы Арестовича переобуться, все равно, что одеть женское платье.

    Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности - Цензор.НЕТ 2301
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости