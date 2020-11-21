Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло

Средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам на приобретение материалов. Во время обысков в музее Революции Достоинства правоохранители изъяли документы, которые были в публичном доступе, а о проблемах строительства было известно уже два года.

Об этом директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло рассказал в комментарии hromadske, прокомментировав заявление прокуратуры о возможном хищении средств на строительстве мемориала Небесной Сотни, информирует Цензор.НЕТ.

Он заверил, что проблемы со строительством связаны с арестом территории, где происходят следственные эксперименты, а на момент перечисления средств подрядчику не было об этом известно.

По словам Пошивайло, средства отсутствуют на счетах, потому что они перечислены подрядчику, а тот закупил необходимые материалы для строительства.

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"Был четкий план и график работ, что 20 февраля должен быть построен, открыт мемориал, надо было закупать материалы. Именно поэтому и была выплачена такая сумма. Выплата аванса - это постоянная практика, это не является преступлением", - заявил Пошивайло.

Также он добавил, что недоверия к подрядчику у них не может быть, поскольку они проверяли наличие тех материалов самостоятельно.

"У нас есть отчеты подрядчика за закупленные материалы. Мы сами видели те деревья, гранит. Деньги не исчезли. Единственное препятствие - это арест участка. Это звучит очень манипулятивно, поскольку никаких обвинений нам не предъявили, мы не знаем, в каком статусе нас вызвали (на допрос. - Ред.)", - сказал директор музея.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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