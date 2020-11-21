Новости

Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло

5 610105
Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло
Средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам на приобретение материалов. Во время обысков в музее Революции Достоинства правоохранители изъяли документы, которые были в публичном доступе, а о проблемах строительства было известно уже два года.

Об этом директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло рассказал в комментарии hromadske, прокомментировав заявление прокуратуры о возможном хищении средств на строительстве мемориала Небесной Сотни, информирует Цензор.НЕТ.

Он заверил, что проблемы со строительством связаны с арестом территории, где происходят следственные эксперименты, а на момент перечисления средств подрядчику не было об этом известно.

По словам Пошивайло, средства отсутствуют на счетах, потому что они перечислены подрядчику, а тот закупил необходимые материалы для строительства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Был четкий план и график работ, что 20 февраля должен быть построен, открыт мемориал, надо было закупать материалы. Именно поэтому и была выплачена такая сумма. Выплата аванса - это постоянная практика, это не является преступлением", - заявил Пошивайло.

Также он добавил, что недоверия к подрядчику у них не может быть, поскольку они проверяли наличие тех материалов самостоятельно.

"У нас есть отчеты подрядчика за закупленные материалы. Мы сами видели те деревья, гранит. Деньги не исчезли. Единственное препятствие - это арест участка. Это звучит очень манипулятивно, поскольку никаких обвинений нам не предъявили, мы не знаем, в каком статусе нас вызвали (на допрос. - Ред.)", - сказал директор музея.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство Мемориала Майдана заблокировано в 2019-м году решением суда, - Вятрович

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло - Цензор.НЕТ 24
  • olele
    а все тому, що інформаційний простір зараз важливіший, аніж фізичний
    "...уже не потрібно розстрілювати міста з "градів" - достатньо розбомбити мізки через медіа"

    Himikus@MrHimikus 19 ****.

    Ну, і шо тепер ви скажете, защітнічки Зеленського і хейтери Пороха всіх мастей.
    Шо вам ще потрібно, щоб роззявити ваші баньки і побачити, що всю цю зелень привела до влади росія вашими руками, зазомбувавши фейками про роттердам, свинарчуків і ліпєцку фабрику. Продались ні за грош
  • Стронг Рок
    Ну вот и замечательно.
    Покажите материалы.
    Укажите стоимость.
    И всё будет ОК.
    Зачем столько шума?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости