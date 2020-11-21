Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран, - представитель глобального партнерства GAVI Оконджо-Ивеала

Наиболее экономически развитые государства мира должны использовать свои возможности и влияние для того, чтобы собрать необходимые средства на обеспечение будущими вакцинами против COVID-19 наименее богатых стран.

К этому лидеров G20 на саммите призвала председатель правления альянса GAVI Нгози Оконджо-Ивеала во время видеоконференции на тему готовности к пандемии и ответа на нее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вирус побеждает. Только благодаря адекватному финансированию глобальной стратегии выхода, как, например, ACT Accelerator и его механизм COVAX, можно восстановить экономическую жизнеспособность и предотвратить катастрофу в беднейших странах", - заявила Оконджо-Ивеала.

COVAX сейчас занимается обеспечением 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Оконджо-Ивеала уверена, что спрос на вакцины будет очень большим, что делает задачу справедливого их распределения еще более актуальной, поскольку "до тех пор, пока не будут защищены все, никто не будет в безопасности".

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Обеспечить доступ беднейших стран к вакцинам должен специальный механизм поддержки - GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC), который за последние 7 месяцев получил 2 млрд долларов на 2020 год. Но к концу года, заявила Оконджо-Ивеала, необходимо, чтобы лидеры G20 и бизнес помогли собрать дополнительно еще 5 млрд долларов.

"Обязательства лидеров G20 инвестировать 4,6 миллиарда долларов для заполнения немедленного дефицита финансирования ACT Accelerator, взятые в марте 2020 года, спасет жизни людей, создаст основу для массовых закупок и доставки тестов, методов лечения и вакцин - по всему миру", - сказала Оконджо-Ивеала. Кроме того, общее обязательство по мобилизации 24 миллиардов долларов, необходимых в 2021 году, на средства против COVID-19, необходимые во всем мире, создаст прочную основу для завершения активной фазы пандемии.

Альянс GAVI (ранее Глобальный альянс за вакцину и иммунизацию) - это глобальное партнерство в области здравоохранения государственного и частного секторов, которое занимается "иммунизацией для всех". С 2007 года GAVI финансирует новые программы укрепления системы здравоохранения (HSS), которые поощряют и позволяют странам выявлять слабые места в области инфраструктуры и ресурсов, что является препятствием для достижения иммунизации и других целей здравоохранения. Они гарантируют, что квалифицированные специалисты получают инструменты, необходимые для надлежащего ухода за теми, кто больше всего в этом нуждается. С 2020 года GAVI является одним из ведущих руководителей COVAX - COVID-19 Vaccines Global Access.

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