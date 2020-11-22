Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.
Его назначили на должность председателя Черниговской РГА в июле 2020 года, пишет 24 канал.
Напомним, 4 ноября в СБУ сообщили, что главу Черниговской райгосадминистрации задержали на получении взятки.
По данным спецслужбы, он требовал 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров. Также за эти деньги он предлагал разрешение на разработку детального плана территории.
Тогда в Службе безопасности имя задержанного не назвали. А то, что за всем стоит именно Журман, сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко. После чиновница направила в Офис Президента представление на увольнение политика.
Если вину Журмана докажут, ему грозит лишение свободы на 5-10 лет.