Зеленский уволил пойманного на взятке в $10 тыс. главу Черниговской РГА Журмана по "поданному им заявлению"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.

Его назначили на должность председателя Черниговской РГА в июле 2020 года, пишет 24 канал.

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Напомним, 4 ноября в СБУ сообщили, что главу Черниговской райгосадминистрации задержали на получении взятки.

По данным спецслужбы, он требовал 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров. Также за эти деньги он предлагал разрешение на разработку детального плана территории.

Тогда в Службе безопасности имя задержанного не назвали. А то, что за всем стоит именно Журман, сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко. После чиновница направила в Офис Президента представление на увольнение политика.

Если вину Журмана докажут, ему грозит лишение свободы на 5-10 лет.

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