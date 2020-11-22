Новости • Коронавирус и карантин

В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели

6 89628
В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 604 человека, умерли 138 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано 1 134 человека; летальных случаев - 138; выздоровели - 4 604 человека", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, 21 ноября был зафиксирован антирекорд в 14 580 новых случаев коронавирусной болезни за сутки, 20 ноября сообщалось о 14 575 случаях инфицирования; 19 ноября было зафиксировано 13 357 новых случаев; 18 ноября было 12 496 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 624 744 человека, 10 951 человек умер от COVID-19, выздоровели - 286 917 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Читайте также: Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль

В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели 01
В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели 02

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Necromus Necromus
    И сколько за сутки построено оманских дорог?

    В Украине выявлены 12 079 новых случаев COVID-19: умерли 138 человек, 4 604 - выздоровели - Цензор.НЕТ 9442
  • Frol Fedoroff
    Весенний карантин оказался пердежем в лужу
    Готовность медицины к эпидемии - фейком
    10 млн. $ Зеленского на разработку отечественной вакцины - брехней
    Короновиручный фонд - "великим крадивництвом"...
    Что дальше?
  • Підлога Маккартні
    Шото переживаю за лубного (ака Дмітро) с его картінкамі. куда-то он пропал...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости