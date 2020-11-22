Трое членов семьи погибли из-за взрыва в оккупированной Горловке, - ОБСЕ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 21 ноября, трагический инцидент произошел 30 октября
О гибели отца и брата в результате инцидента сообщила женщина, которая представилась дочерью и сестрой двух из этих мужчин. Она рассказала об этом по телефону 17 ноября.
Женщина также показала команде Миссии свидетельства о смерти, согласно которым мужчины погибли 30 октября от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате взрыва предмета.
В тот же день жена третьего погибшего также подтвердила наблюдателям гибель мужа и показала свидетельство о смерти. Ее муж умер от множественных осколочных ранений, вызванных взрывоопасных устройством, привело к повреждению внутренних органов, говорится в свидетельстве.
"Наблюдатели столкнулись с препятствиями при уточнении у медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения", - добавили в отчете СММ ОБСЕ.