Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве
Об этом говорится в сообщении центра по правам человека ZMINA, передает Цензор.НЕТ.
"В этот день (достоинства и свободы. - Ред.) хотим напомнить президенту Зеленскому, что заместителем руководителя Офиса Президента Украины работает человек, которого связывают с насилием власти против демонстрантов во время евромайдана.
Речь об Олеге Татарове, который во времена Януковича и во время Революции Достоинства работал заместителем начальника главного следственного управления МВД. Он неоднократно публично заявлял о непричастности милиции к насильственным действиям и убийствам, делал заявления, что милиция не использовала огнестрельное оружие против протестующих, что те "стреляли в себя сами"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "такие кадры в Офисе Президента - это не про достоинство".
"Напоминаем о требовании 30 правозащитных организаций освободить Татарова от занимаемой должности и в будущем не допускать назначений на ответственные высокие политические должности лиц, которые оправдывали и покрывали массовые преступления и нарушения прав человека", - резюмируют авторы обращения.