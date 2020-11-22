Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве

Представители общественности напомнили президенту Владимиру Зеленскому о том, что в его офисе работает человек, который выступал на стороне преступной власти во время Революции Достоинства.

Об этом говорится в сообщении центра по правам человека ZMINA, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день (достоинства и свободы. - Ред.) хотим напомнить президенту Зеленскому, что заместителем руководителя Офиса Президента Украины работает человек, которого связывают с насилием власти против демонстрантов во время евромайдана.

Речь об Олеге Татарове, который во времена Януковича и во время Революции Достоинства работал заместителем начальника главного следственного управления МВД. Он неоднократно публично заявлял о непричастности милиции к насильственным действиям и убийствам, делал заявления, что милиция не использовала огнестрельное оружие против протестующих, что те "стреляли в себя сами"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "такие кадры в Офисе Президента - это не про достоинство".

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"Напоминаем о требовании 30 правозащитных организаций освободить Татарова от занимаемой должности и в будущем не допускать назначений на ответственные высокие политические должности лиц, которые оправдывали и покрывали массовые преступления и нарушения прав человека", - резюмируют авторы обращения.