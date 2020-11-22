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Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента

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Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака вне штата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", - отметил экс-министр.

Справка.

Тимофей Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности "экономическая теория" в 1999. В 2004 г. получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских вузах.

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7 июля 2016 г. Верховная Рада Украины назначила Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 г. года он был заместителем председателя Совета.  Также Милованов - президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета.

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  • 18c49ed2
    Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 4050
  • 18c49ed2
    Как ты "девушек" не переставляй -- лучше не стает, только все хуже. Может уже пришло время саму "мадам" в консерватории поменять?
  • PREDATOR PREDATOR
    «Я цього не скриваю, шо я дебіл», - міністр розвитку економіки Милованов. Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 777
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