Moderna назвала стоимость одной дозы своей вакцины от COVID-19: от $25 до $37

Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса от американской фармкомпании Moderna будет в диапозоне от $25 до $37 в зависимости от объема заказа.

Об этом заявил руководитель компании Стефан Бансель в интервью Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", - пояснил Бансель.

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Он также анонсировал подписание контракта с Евросоюзом о поставках препарата в Европу и ожидает, что документ будет подписан в течение нескольких дней.

"Мы хотим поставлять в Европу и ведем конструктивные переговоры", - сказал глава Moderna. По его словам, одним из ключевых моментов переговоров является плата за резервирование вакцины.

Бансель подтвердил, что до конца 2020 года компания намерена произвести 20 млн доз, "малая часть" от этого объема появится до конца декабря в странах Европы. При этом вакцинация препаратом Moderna, как и большинством аналогичных, предусматривает введение двух инъекций.

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