Члены УИК во Львове подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто производство

Полицейские во Львове открыли уголовное производство по признакам возможной фальсификации результатов выборов.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным отдела, а полицию поступило сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из участков в Лычаковском районе Львова.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что некоторые члены избиркома подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения голосования и подсчета голосов.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам части 4 статьи 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка, повреждение, сокрытие, повреждение или уничтожение печати избирательной комиссии, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).

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Сегодня во Львове проходит второй тур голосования на выборах головы территориальной громады Львова: за победу борются действующий мэр Львова Андрей Садовой и народный депутат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в 08:00 в 11 крупных городах начался второй тур голосования за мэров.