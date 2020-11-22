Новости • Местные выборы-2020

Явка избирателей на выборах мэров на 13:00 составила 12,7%, - ЦИК

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Явка избирателей на выборах мэров на 13:00 составила 12,7%, - ЦИК
По состоянию на 13.00 среднее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явка избирателей) на выборах городских голов 22 ноября, составляла 12,7%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ЦИК.

Так, явка на выборах мэра Днепра составила 13,24%;

Никопольского городского головы – 12,91%;

Славянского городского головы – 18,14%;

Ужгородского городского головы – 12,19%;

Бердянского городского головы – 12,38%;

Львовского городского головы – 12,89%;

Дрогобычского городского головы – 11,46;

Николаевского городского головы – 12,26%;

Полтавского городского головы – 11,15%;

Ривненского городского головы – 12,35;

Черкасского ородского головы – 11,59%.

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В ЦИК отметили что эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.

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Топ комментарии

  • Bandera Rosa
    12,7%
    ...это не явка, это массовая капитуляция...
  • Стрелок
    Явка виборців на виборах мерів на 13:00 становить 12,7%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9758
  • Михаил Грушевский
    Печалька... большинство ложили болт на все это. Вот на самом то деле, даже те кто идет голосовать, не голосуют за кого то, а против кого то. Апатия, которая вылезет нам боком, уже скоро.
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