Путин о признании победы Байдена: Помните, все поздравили госпожу Клинтон, а победил Трамп
Об этом заявил Владимир Путин в эфире одного из российских государственных телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По его словам, отношения между Россией и США "испорченные" и хуже уже не будут, а Кремль не спешит приветствовать Джо Байдена по чисто формальным причинам.
"Помните, все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп. Мы с уважением относимся ко всем - и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность, господину Байдену", - сказал Путин.
Российский президент заявил, что будет работать "с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа". Но определение этого человека должно произойти или "с помощью политического обычая, когда одна из сторон признает победу другой", или подведением итогов выборов "легитимным, правовым способом".