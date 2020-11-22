Попытка подкупа избирателей зафиксирована на выборах в Ривном, - Нацполиция
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем осуществления фотосъемки бюллетеня. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Также известна и личность организатора", - сообщили в полиции
Кроме того, в полиции зафиксированы 6 фактов фотосъемки бюллетеней.
Всего по состоянию на 14:00 22 ноября в полицию Ривненщины поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.