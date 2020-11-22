Наемники РФ открывали огонь из стрелкового оружия возле Шумов и провели дистанционное минирование в районе Водяного, - пресс-центр ОС

Сегодня, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили условия прекращения огня на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Кроме того, со стороны оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 21 ноября, в районе ответственности наших бригад враг один раз нарушил режим прекращения огня. Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета были зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 82 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4 842 транспортных средства и 4 552 человека. Также были задержаны 2 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 400 человек, в обратном направлении - 606 человек.

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