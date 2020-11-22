По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах по состоянию на 16:00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%).