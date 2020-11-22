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По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА
По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах по состоянию на 16:00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОПОРЫ в Фейсбук.

По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА 01

Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине явка на 16:00 составляла 27%, во время повторного голосования 15 ноября в 7 городах - 18,6%.

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  • 5 копійок
    Нарід що хотів, те і отримав.
  • Андрій Васильович
    НАРОД ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАБИЛ НА ВСЕ
  • Zelya Vsyo
    По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5188
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