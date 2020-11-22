Суд в Пенсильвании признал безосновательность обвинений Трампа и отклонил требования о пересчете голосов

Федеральный судья Мэтью Брэнн отклонил иск президента США Дональда Трампа к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате.

Как сообщили агентства Associated Press и Reuters, постановление суда, вынесенное 21 ноября, стало последним ударом по действующему президенту, который настойчиво пытается изменить результат президентских выборов, подавая судебные иски и прибегая к другим, как отмечает американская пресса, "беспрецедентным" средствам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пенсильвания - один из нескольких ключевых штатов, в которых при голосовании 3 ноября победил соперник Трампа Джо Байден.

Главными доводами юристов Трампа стало то, что избирательные комиссии штата неправильно подсчитали бюллетени, полученные по почте. Юристы действующего президента также настаивали на том, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к процедуре подсчета голосов.

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Судья Мэтью Брэнн постановил, что аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны, спекулятивны и не подкреплены доказательствами. Судья также вынес порицание адвокатам Трампа.

Постановление суда означает, что голоса избирателей штата Пенсильвания теперь могут быть сертифицированы. Теперь избирательные комиссии во всех штатах смогут сделать следующий шаг к подготовке заседания коллегии выборщиков 14 декабря. Именно это заседание и объявит официально о победителе президентских выборов в США.

Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих итоги голосования 3 ноября, но почти все они были отвергнуты.

Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.

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Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

Голосование в США состоялось 3 ноября, многие избиратели голосовали по почте. Призывы действующего президента США Дональда Трампа к пересчету голосов в Пенсильвании сформированы на сообщении работника почтового отделения в городе Эри в штате Пенсильвания Ричарда Хопкинса. Однако тот отказался от своих слов.