Новости • Агрессия России против Украины

США официально вышли из Договора об открытом небе

14 971222
США официально вышли из Договора об открытом небе
США 22 ноября официально вышли из Договора об открытом небе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Госдепартамент США подтвердил этот шаг, отметив, что с момента уведомления о предстоящем выходе прошли шесть месяцев: "выход США вступил в силу 22 ноября 2020 г., и Соединенные Штаты больше не является государством-участником Договора об открытом небе".

В Совете национальной безопасности США подтвердили этот вывод и добавили, что "Россия грубо нарушала Договор в течение многих лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина продолжит участие в Договоре по открытому небу, - МИД

Соглашение об "открытом небе" начала действовать в 2002 году. Ее подписали 34 страны, включая Россию. Оно было призвано поднять уровень международной стабильности путем разрешения странам-подписантам осуществлять разведывательные полеты над своими территориями. В последние годы наблюдатели США обвиняли Россию в злоупотреблении своими правами: осуществлении наблюдений с более продвинутым инструментарием и не только в рамках определенных маршрутов.

Также читайте: НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Будь яка угода з Расєєю ,не варта того папіру на якому вона написана !!))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Переяславській угоді понад 360 років !!))
  • Serg Koshserg
    И что в той угоде?
    Что там было никто не знает как тех документов нету, что там было все из слов кацапов
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости